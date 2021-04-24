بالصور | الزناتي يبحث مع مندوبي شركة هواوي الصينية سبل تكوين منظومة رقمية وطنية موحدة لقطاع الصحة

ليبيا – اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي أمس الخميس مع مندوبي الشركات الرائدة، وعلى رأسها شركة هواوي للاتصالات والتقنية والتكنولوجيا ويمثلها المدير العام.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة آلية تطوير النظام الصحي وتحويل وزارة الصحة إلى وزارة ذكية، وذلك من أجل تكوين منظومة رقمية وطنية موحدة تخدم القطاع الصحي.

وأشارت وزارة الصحة أن النظام الصحي المتطور يهدف إلى ربط كافة المؤسسات الصحية العامة بمنظومة موحدة، وربط بيانات جميع المرضى بملف صحي الكتروني موحد ركيزته المعرّفية هو الرقم الوطني وينبثق منه الملف الشخصي للمريض، والذي يحوي البيانات الطبية لكل مريض، وإتاحة نقل هذه البيانات إلكترونيًا ولحظيًا عن طريق شبكة مرتبطة بكافة المؤسسات.

كما تشمل المنظومة مفهوم نشر وتبادل المعلومات والخبرات الطبية بين اختصاصي المجال، والمجال التوعوي التثقيفي، ومجال إدارة شؤون العاملين بالقطاع، وإدارة قطاع الصحي العام بمختلف خدماته الصحية على المستوى الوطني، ومن أهم مميزات النظام هو اختصار الوقت والجهد، حماية خصوصية المريض، تكافل شامل لجميع القطاعات، تسهيل التواصل والتعاون وتبادل المعارف والخبرات بين العناصر العاملين في القطاع.

من جانبه، قال وزير الصحة: “لزام علينا مواكبة التطور الحاصل في النظام الصحي، مما يضمن تحقيق سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات”.

وبحسب الوزارة يأتي الاجتماع ضمن خطط وزارة الصحة وأهدافها الواضحة ورؤيتها المستقبلية لتحقيق التطوير الهادف إلى الوصول لأعلى جودة من الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، ونظرًا للتطورات المتسارعة الذي شهدها مجال التقنية والمعلومات والاتصالات، وتأثيره المباشر على نمط الحياة بشتى مجالاتها، ومنها أنماط الحياة الصحية.