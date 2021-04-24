المرج.. انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا

بدأت اليوم في عدد من العيادات المجمعة ببلدية المرج، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، التي استهدفت المسجلين بالمنظومة الخاصة بتسجيل المواطنين التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقال مدير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة المرج، جميلة الصقوري في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية إن الحملة في يومها الأول قد شهدت إقبالا إيجابيا بشكل كبير، دون تسجيل أي مضاعفات، وهو ما سيساهم في الحماية من انتشار العدوى في الفترة المقبلة.

وقد بلغ عدد المسجلين في منظومة التلقيح بالمرج، 281 مواطنًا، سيتم استقبالهم لتلقي التحصين بـ طعوم “أسترازينيكا” البريطانية، في 4 مرافق صحية بالفترة المسائية.