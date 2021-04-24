بالصور | وزارة الصحة تُشرف على تسليم معدات طبية إلى مخازن الطوارئ بالمنطقة الشرقية

ليبيا – سلمت وزارة الصحة مخازن إدارة الطوارئ الصحية التابع لديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية 17 ثلاجة مُبردة ومُجمدة، وسيارات غاز الأكسجين، ليتم توزيعها على المستشفيات ومراكز العزل بالمنطقة الشرقية، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي، بشأن توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات لضمان استمرارية عملها بالجودة المطلوبة.

وزارة الصحة أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة التي تهدف النهوض بالقطاع الصحي في كل ربوع البلاد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في كافة المرافق الصحية.

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