“نورلاند” يكشف عن موقف واشنطن من تحرّك “حفتر” نحو طرابلس

كشف سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن بلاده حاولت إنهاء هجوم المشير خليفة حفتر على طرابلس، من خلال تقديم بعض الأفكار والمقترحات التي يمكن للسلطات في طرابلس النقاش حولها، خاصةً ما يتعلق بالتشكيلات المسلحة وتوزيع إيرادات الدولة وجماعة الإخوان المسلحين والمتشددين.

وقال “نورلاند”: المشكلة أن “حفتر” أدار ظهره لكافة هذه المقترحات والمبادرات، وما كان يمكن أن يتوقف هذا الهجوم لـ”فاغنر وحفتر”، سوى التدخل التركي في نهاية المطاف.

وأضاف: أعتقد أن “حفتر” لم يكن معه الحق في القيام بهذه العملية، والولايات المتحدة سعيدة بانتهاء هذا الهجوم على طرابلس.

وحول رأيه بخصوص التواصل بين أفراد من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع “حفتر”، واتخاذ خطوات لتصنيف “الإخوان” جماعة إرهابية، قال السفير الأمريكي إن البعض تصور أن واشنطن تعطي رسائل متناقضة.

وأضاف: من جهة نظري، أن سياستنا كانت محددة، وتمثلت في ضرورة إنهاء الهجوم واللجوء إلى التفاوض، ولكن طرابلس كانت تحت وطأة العديد من الأزمات، وفي مقدمتها مشكلة التشكيلات المسلحة، وتصور البعض أن هذا يستلزم القيام بعمل عسكري.

وأردف: رغم ما قد يبدو ظاهريًا من تباين وتناقض في المواقف الأمريكية؛ إلا أن جهودنا انصبّت في العامين ونصف الأخيرين على إنهاء هجوم حفتر.

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي في ظلّ قيادة الرئيس جو بايدن، يؤمن بأن ليبيا تستطيع أخيرًا تحقيق تقدّم يخرجها من دوامة الفوضى، والانطلاق نحو الديمقراطية.

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