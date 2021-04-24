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المدني: تركيا شريكنا الوفي وتصريحات «المنقوش» لا تمثلنا

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم عبد المالك المدني، الناطق السابق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب» وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بسبب مطالبتها داخل البرلمان الإيطالي بضرورة إخراج جميع المرتزقة من ليبيا.

وقال “المدني” “إن ‏تصريح المنقوش لا يمثلنا رغم تبريرها الضعيف لكي يتم مص غضب الشارع”، حسب تعبيره.

ووجه الشكر إلى الدولة التركية التي وصفها بالشريك، قائلا: “شكراً للشريك والحليف الوفي ‎تركيا نحن نفتخر بكم كثيراً”.

واختتم الناطق السابق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب» موجها حديثه لتركيا بقوله: “عندما تعرضنا للعدوان وتكالبت علينا أوسخ الملل لم نجدكم إلا أنتم.. فشكراً لكم حكومةً وشعباً”.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • قل محتلكم البذئ يا غبي وليس حليفكم الوفي فالتحالف نظام آخر غير الذي تعامل به تركيا عملاءها ورعاع ليبيا في الغرب الليبي فلا تدخل مصطلح في مصطلح فالتحالف هو أحترام متبادل وليس بصورة الأذلال التي يعامل بها الاتراك عملاءه من إهانات ومنع دخولهم لاماكن ممنوعه علي الليبيين

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  • وانت لا تمثلنا يا عيل ونحن مع تصريحات المنقوش التي يرتضيها كل ليبي شريف حر ويأباها كل اخواني تبع او عيل حمار زيك

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