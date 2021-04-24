المدني: تركيا شريكنا الوفي وتصريحات «المنقوش» لا تمثلنا

هاجم عبد المالك المدني، الناطق السابق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب» وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بسبب مطالبتها داخل البرلمان الإيطالي بضرورة إخراج جميع المرتزقة من ليبيا.

وقال “المدني” “إن ‏تصريح المنقوش لا يمثلنا رغم تبريرها الضعيف لكي يتم مص غضب الشارع”، حسب تعبيره.

ووجه الشكر إلى الدولة التركية التي وصفها بالشريك، قائلا: “شكراً للشريك والحليف الوفي ‎تركيا نحن نفتخر بكم كثيراً”.

واختتم الناطق السابق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب» موجها حديثه لتركيا بقوله: “عندما تعرضنا للعدوان وتكالبت علينا أوسخ الملل لم نجدكم إلا أنتم.. فشكراً لكم حكومةً وشعباً”.