المجلس البلدي كاباو يناقش الملفات المكلفة بترصيف الطرق

أقيم لقاء تقابلي ضم كلا من عميد وأعضاء المجلس البلدي كاباو ووكيل ديوان المجلس البلدي، مع مسؤولي قطاع المرافق والمواصلات داخل البلدية.

وتطرق اللقاء، إلى كيفية مراجعة الملفات المكلفة بترصيف الطرق داخل مناطق البلدية، وبحث طرق دراسة أهم الأسباب والعراقيل التي تعيق استكمال هذه المشاريع المتوقفة منذ عدة سنوات.

في ختام اللقاء التقابلي، تم وضع آلية عمل جديدة بين المجلس البلدي كاباو والجهات ذات العلاقة والمختصة من أجل تمكين الشركات المؤهلة وذات الكفاءة و التي تنطبق عليها معايير القدرة المنصوص عليها قانونا وإلزامها على مباشرة العمل لإستكمال كافة المشاريع المتوقفة للسنة 2014.

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