انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا في بني وليد

انطلقت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل بلدية بني وليد، بعد تجهيز عدد خمسة مرافق صحية بكافة المستلزمات الصحية والإعلامية الخاصة بالحملة.

وانطلقت الحملة بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب إدارة الخدمات الصحية ومدير مكتب الرعاية الصحية ومدير مستشفى بني وليد العام، وعدد من مدراء القطاع العام وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر فرع بني وليد، وذلك لمتابعة سير التطعيم.

فيما ألقى عميد بلدية بني وليد الدكتور ” يونس لعزوزي ” خلال الاحتفالية كلمات الترحيب والامتنان على انطلاق حملة التطعيم.

وأوضح مشرف التطعيمات صالح الصيعاني، أن إقبال المواطنين كان جيد بالنسبة لليوم الأول مؤكداً على أهمية أخذ التطعيم لحماية المواطنين والمجتمع من هذا الوباء .

وبعد ذلك قام عميد وأعضاء المجلس البلدي، بجولة داخل مستشفى بني وليد العام، لأخذ التطعيم والإطلاع على آلية سير حملة التطعيم للمواطنين، والاطمئنان على سير العمل لنجاح الحملة.

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