شركة النسيم المملوكة لـ محمد الرعيض تعيد شبح تقسيم ليبيا لأربعة أقاليم إلى الواجهة من جديد

أخبار ليبيا 24

أعادت شركة النسيم للصناعات الغذائية المملوكة لعضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة، محمد الرعيض، شبح تقسيم ليبيا إلى أربعة أقاليم إلى الواجهة من جديد.

وجاء ذلك من خلال مسابقة أعلنت عنها الشركة استخدمت فيها خريطة جديدة تقسم ليبيا إلى أربعة أقاليم بدلا من الأقاليم التاريخية الثلاث “برقة، فزان، طرابلس”.

وأظهرت الخريطة المستخدمة في المسابقة التي أعلنت عنها الشركة عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك إقليما رابعا في حين اقتطعت جزءاً من إقليمي طرابلس وبرقة لتضيفه إلى إقليم فزان.

يشار إلى أن المطالبة بتقسيم ليبيا إلى أربعة أقاليم لم يكن الأول حيث سبق وأن طالب جزء من مكون الأمازيغ بالجبل الغربي بتأسيس إقليم رابع يشملهم أسوة بالأقاليم التاريخية الثلاث “برقة، فزان، طرابلس”.

يذكر أن شركة النسيم للصناعات الغذائية هي من أكبر شركات القطاع الخاص في ليبيا ومقرها مدينة مصراتة، وتنتج أكثر من 500 طن يوميًا من الألبان والمثلجات.