دغيم: تصريحات المنقوش الأخيرة شجاعة ويجب إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة

ليبيا – رحب عضو مجلس النواب زياد دغيم، بتصريحات وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش واصفا إيها بـ”الشجاعة”.

دغيم قال في تصريحات صحفية وفقاً لصحيفة “الساعة 24” إنه لا تفريط بالسيادة ولا انتخابات في ظل قوات أجنبية ومرتزقة ويجب أن تخرج جميعها فورًا، مرحباً بدعوتها لفتح القنصلية الإيطالية بمدينة بنغازي داعياً الوزيرة لدعوة جميع دول الجوار والعشرين الاقتصادية الى ذلك.

يشار إلى أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قالت إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تطالب إيطاليا بدور أكبر في حل القضايا الحرجة التي تواجهها ليبيا، مشددةً على وضع حد للتدخل الأجنبي وسحب المرتزقة الموجودين في البلاد، الذين يمثلون عقبة أمام تنفيذ خطة برلين.