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دغيم: تصريحات المنقوش الأخيرة شجاعة ويجب إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رحب عضو مجلس النواب زياد دغيم، بتصريحات  وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش واصفا إيها بـ”الشجاعة”.

دغيم قال في تصريحات صحفية وفقاً لصحيفة “الساعة 24” إنه لا تفريط بالسيادة ولا انتخابات في ظل قوات أجنبية ومرتزقة ويجب أن تخرج جميعها فورًا، مرحباً بدعوتها لفتح القنصلية الإيطالية بمدينة بنغازي داعياً الوزيرة لدعوة جميع دول الجوار والعشرين الاقتصادية الى ذلك.

يشار إلى أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قالت إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تطالب إيطاليا بدور أكبر في حل القضايا الحرجة التي تواجهها ليبيا، مشددةً على وضع حد للتدخل الأجنبي وسحب المرتزقة الموجودين في البلاد، الذين يمثلون عقبة أمام تنفيذ خطة برلين.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • المتقوش من احفاد عمر المختلر تعبر عن راى غالبية الشعب الليبى الذى يدعم السيادة الوطنية اما المشرى من الاتراك وغيره من الخوان فهم قلة حقيرة من حثالة المجتمع استغلهم اردوغان زمان اما الان فيجعل منهم قربان للتودد لمصر واليونان وايقن اردوغان ان الاحتلال الى زوال فاثمه اكبر من نفعه بعد ان اصبح معزولا عن محيطه العربى والاوربى ولم يعد يعنيه الخرقان فمصر تطالب بتسليمهم بينما اردوغان يريد طردهم فقط من عنده ومصر رفضت فهل سمعتم احد اللن يطالب بالافراج عن مرشد عام الاخوان وكبار الخرفان بالطبع لا فقد دخلوا عالم النسيان وسيموتوا فى السجون وكذلك المييون خانب المشرى من اردوغان سيصبح قرييا خايب المباع من اردوغان قربان للمشير مع شوية خرفان غبية هدية عيد الاضحى القادم ليبياعوا فى سوق الخرفان بجوار مع ابوسليم من يشترى الخروف المشرى وعليه خروف هدية !!!

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