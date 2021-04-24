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الخارجية الليبية: مانقل عن مداخلة المنقوش جانبه الصواب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الخارجية الليبية، السبت، احترامها للاتفاقيات الدولية “سارية المفعول” المبرمة بين ليبيا ودول أخرى، في إشارة إلى الاتفاقية البحرية والأمنية بين طرابلس وأنقرة.

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جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الليبية عبر صفحتها على فيسبوك؛ ردا على ما نسب لوزيرة الخارجية نجلاء للمنقوش من تصريحات حول طلب بلادها انسحاب تركيا من ليبيا.

وأكد البيان أن ما نقل عن مداخلة وزير الخارجية في بعض وسائل الإعلام قد جانبه الصواب، ولم يكن دقيــقاً، مؤكداً أن وزارة الخارجيـــة بالحكومة تعمل وفقاً لما يـــنص عليه القانون وما يشترطه احتـرام الاتفاقيــات الدوليــة سارية المفعول.  

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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