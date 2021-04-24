قرقاش: تصريحات «المنقوش» بالبرلمان الإيطالي سيادية بامتياز

عن مصدر الخبر
صحيفة الساعة 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
دومة: أمن صندوق الانتخاب في خطر بتواجد قوات مسلحة اجنبية على الاراضي الليبية
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
السيسي: مستعدون لتصدير الكهرباء إلى ليبيا ومساعدتها على كافة الأصعدة
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
وزيرة الداخلية الايطالية: اهتمام خاص بالملف الأمني مع ليبيا
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
الخارجية الليبية: مانقل عن مداخلة المنقوش جانبه الصواب
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك