الحكومة تبحث ملف نازحي بنغازي

بحث وزير الإسكان والتعمير أبوبكر محمد الغاوي مع نائب رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني بحضور وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد ابو خزام وعدد من رؤساء المجالس المحليه بالبلدية وبعض نازحي بنغازي ملف مهجري ونازحي مدينة بنغازي من حيث توفير الاحتياجات العاجله لهم وإعادة إعمار المناطق المتضررة والمدمرة جراء الحرب.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الإسكان والتعمير أن وزير الإسكان أكد على أهمية الإسراع في الانتهاء من عملية حصر المباني المتضررة من الحرب من قبل اللجنة المكلفة والبدء في عملية إزالة الركام ومخلفات الحرب وصيانة وفتح المسارات وإعادة الخدمات لمدينة بنغازي.