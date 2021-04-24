الكوني: مصراتة سيكون لها الدور الأهم لإتمام استحقاق المصالحة الوطنية

ليبيا – قال موسي الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي، إن مدينة مصراتة سيكون لها الدور الأهم لإتمام استحقاق المصالحة الوطنية.

الكوني أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” “وفق حضورها الفاعل عبر تاريخ ليبيا، سيكون لمدينة مصراتة اليوم، الدور الأهم لإتمام إستحقاق المصالحة الوطنية/ الأساس المُمهد لموعد ليبيا التاريخي مع إنتخابات ٢٤ ديسمبر. شددنا(الرئاسيورئاسة الحكومة)، لأعيان المدينة على ذلك، خلال اللقاء الرمضاني الإحتفالي الذي إستقبلونا به”.

وجاء ذلك في أعقاب زيارة رئيس وأعضاء المجلس ورئيس الحكومة، خلال اليومين الماضيين إلى مدينة مصراتة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية