ليبيا الان

«الدرقاش»: خروج قوات «الحليف التركي» من بلادنا ليس مطروحاً للنقاش

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مروان الدرقاش، المحلل السياسي من مصراتة، والمقرب من المفتي المعزول، إن: “إخراج قوات الحليف التركي من ليبيا ليست قضية مطروحة للنقاش أساساً لا في تركيا ولا في ليبيا، والظروف التي استدعت التدخل التركي في ليبيا هي ظروف استثنائية لازالت قائمة ولا يُتوقع أنها سوف تتغير في المنظور القريب” وفق زعمه.

أضاف “الدرقاش” على حسابه بـ”فيسبوك” تعليقاً على دعوة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، تركيا، سحب قواتها من ليبيا: “كل التصريحات التي تتناول إخراج القوات التركية من ليبيا لا تعدو أن تكون أماني أو وعود وتطمينات يعلم مسوقوها أنها غير قابلة للتطبيق، هذا هو الواقع الذي قد يغيب عن كثير من السياسيين خاصةً من قضوا جل سنوات حياتهم بعيداً عن ليبيا، وما سوى ذلك لا يعدو أن يكون دبلوماسية زائدة عن الحاجة” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • نقاش مع مع من يادرقاش فانتم شوية خرفان قلة من حثالة المجتمع لاوزن له وانسحاب الاتراك امر مفروغ منه بضغوط دولية واردوغان الان فى عزلة خانقة ويتودد لمصر واليونان ومستعد لعقد صفقة لجعل الخرفان قربان قبل عيدالاضحى فاستعد ياخروف للقادم فلن نسمح للاتراك بالانسحاب الا بعد تجميع الخرفان بمعرفتهم وتسليمهم قربان للمشير ايها الحقير الزمن تغير انظر الى خوان مصر فى تركيا يطالب اردوغتن بطردهم من تركيا بينما مصر تطالب بتسليمهم زمان كان يطالبون بعودة مرسى للقصر والافراج عن الخرفان اما الان فاصبح مرشد الخرفان ومعه الشاطر والبلتاجى وابواسماعيل وغيرهم من كبار الخرفان فى عالم النسيان ولاقبمة لهم فهل يوجد خروف واحد فى ليبيا اكبر من الخرفان التى فى سجون مصر بالطبع لا فلماذا لا تكونوا مثلهم فى السجون حتى تزهق اروتحكم وتنالوا مقعدكم فى الدرك الاسفل من النار ياحمار برافوا المنقوش التى اثبتت انها وزة وطنية عرت الاخوان وكشفت وجههم القبيح الخائن للوطن

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  • النقاش عقب العيد بين مصر وتركيا والانسحاب الاركى امر مفروغ منه ولكن الخلاف على مصير الخرفان فالمشرى واخوانه من تركيا سيصبحون المباع واخوانه من تركيا ولكن الخلاف هل يتم تسليم الخرفان حية ام مطهية قبل عيد الاضحى ايهما تفضل يادرقاش يسلموك حى ام مذبوح !!!

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