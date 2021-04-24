«الدرقاش»: خروج قوات «الحليف التركي» من بلادنا ليس مطروحاً للنقاش

قال مروان الدرقاش، المحلل السياسي من مصراتة، والمقرب من المفتي المعزول، إن: “إخراج قوات الحليف التركي من ليبيا ليست قضية مطروحة للنقاش أساساً لا في تركيا ولا في ليبيا، والظروف التي استدعت التدخل التركي في ليبيا هي ظروف استثنائية لازالت قائمة ولا يُتوقع أنها سوف تتغير في المنظور القريب” وفق زعمه.

أضاف “الدرقاش” على حسابه بـ”فيسبوك” تعليقاً على دعوة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، تركيا، سحب قواتها من ليبيا: “كل التصريحات التي تتناول إخراج القوات التركية من ليبيا لا تعدو أن تكون أماني أو وعود وتطمينات يعلم مسوقوها أنها غير قابلة للتطبيق، هذا هو الواقع الذي قد يغيب عن كثير من السياسيين خاصةً من قضوا جل سنوات حياتهم بعيداً عن ليبيا، وما سوى ذلك لا يعدو أن يكون دبلوماسية زائدة عن الحاجة” على حد قوله.