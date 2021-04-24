الحر: المشري لا دراية له بمجال القانون الدولي

دعا الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، والمختص في شؤون الأمن الإفريقي وتسوية النزاعات، عبدالمنعم الحر، رئيس مجلس الدولة خالد المشري إلى “تبني الرأي الوطني الصائب حتى وإن كان مخالف لعقيدته”.

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وقال الحر، في تصريحات لبوابة إفريقيا الإخبارية، “المشري قسم المرتزقة إلى صنفين شرعيين وغير شرعيين، ونرى أن المشري مثله مثل الكثير من الشخصيات الليبية العامة التي لا دراية لها بمجال القانون الدولي (حيث يرى في مظاهر الوجود العسكري التركي على الأراضي الليبية، بما في ذلك قوات الجيش التركي النظامية وإرهابي داعش والنصرة والتركمان الذين جلبتهم تركيا من سوريا شرعيين استنادا حسب تصريحه على الاتفاقية التي أبرمتها حكومة الوفاق مع تركيا)، متجاهلاً إن حكومة الوفاق غير منتخبة ومؤقتة انبثقت عن اتفاق الصخيرات 2015، ولم يتم شرعنتها بثقة مجلس النواب الليبي، وبالتالي فأن حكومة الوفاق ليس لها أي مشروعية وفق نص اتفاق الصخيرات ذاته، كما أن اتفاق الصخيرات ذاته المنبثقة عنه حكومة السراج، هو اتفاق مؤقت يرسم مسار تسوية لمدة عامين فقط انتهت في ديسمبر 2017، وتنعدم شرعية أية مؤسسات يقررها بعد هذه المهلة”.

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وأضاف الحر، “حكومة الوفاق كانت حكومة مؤقتة، وليس لها أية صلاحية بموجب الإعلان الدستوري الليبي وبموجب القانون الدولي، ولا يحق لها إبرام أية اتفاقات دولية، خاصة إذا كانت اتفاقات تمس حقوق السيادة فإن “الاتفاقات الموقعة مع تركيا تقع باطلة بصورة لا شك فيها”، كما أن أي تجاوزت أو خرق لاتفاق وقف النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر 2020 بين أطراف النزاع والمعني بسحب كل المرتزقة الأجانب من البلاد خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ سيعتبر ركن من أركان جريمة العدوان على ليبيا، ويشكل حزمة متنوعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي وقواعد اتفاقيات جنيف للعام 1949”.