شركة الكهرباء: بدء تنفيذ مشروع تركيب محطة تحويل الرويس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في تنفيذ مشروع تركيب محطة تحويل الرويس جهد 11/66 ك.ف.

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى يوم أمس الجمعة “البدء في تنفيذ مشروع أعمال التركيبات بمحطة تحويل الرويس جهد 11/66ك ف تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات التوزيع” بهدف “تجديد وتطوير المحطة القديمة وتوفير خلايا 66 ك ف لربط جميع خطوط 66 ك ف الموجودة حاليًا وبالتالي زيادة مرونة التشغيل والإعتمادية لهذه الخطوط والتي تعتبر مصدر تغذية أساسي بالطاقة الكهربائية المنتجة بمحطة توليد الرويس لمحطات 11/66ك ف الشغالة بمناطق الجبل الغربي”.