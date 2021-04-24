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شركة الكهرباء: بدء تنفيذ مشروع تركيب محطة تحويل الرويس

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في تنفيذ مشروع تركيب محطة تحويل الرويس جهد 11/66 ك.ف.

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى يوم أمس الجمعة “البدء في تنفيذ مشروع أعمال التركيبات بمحطة تحويل  الرويس جهد 11/66ك ف تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات التوزيع” بهدف “تجديد وتطوير المحطة القديمة وتوفير خلايا 66 ك ف لربط جميع خطوط 66 ك ف الموجودة حاليًا وبالتالي زيادة مرونة التشغيل والإعتمادية لهذه الخطوط والتي تعتبر مصدر تغذية أساسي بالطاقة الكهربائية المنتجة بمحطة توليد الرويس لمحطات 11/66ك ف الشغالة بمناطق الجبل الغربي”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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