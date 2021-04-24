«الأرصاد الليبية» تسجل تراجعاً ملحوظاً في دراجات الحرارة

توقع المركز الليبي للأرصاد الجوية، تراجع درجات الحرارة هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي ويشمل يوم الغد مناطق الشمال الشرقي مع تكاثر للسحب على بعض مناطق الجنوب الغربي واحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

أضاف “المركز” في بيان، أن رأس أجدير، سرت،سهل الجفارة وجبل نفوسة مناطق ستشهد رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ، تتحول من بعد ظهر يوم الغد إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-24) مْ ، وما بين ( 25 – 29 ) على مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاع من يوم الغد على أغلب المناطق.

وواصل: “درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25 – 30) مْ ، وما بين (35 – 39) مْ على جالو والجغبوب ، وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق، و السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على غات والمناطق المجاورة لها”.