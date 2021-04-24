وزير الإسكان والتعمير يتفقد المناطق المتضررة جراء الحرب على الإرهاب ببنغازي

أخبار ليبيا 24

أجرى وزير الإسكان والتعمير، أبوبكر الغاوي، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد أبو خزام، ورئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة فرج اقعيم، جولة تفقدية للمناطق المتضررة والمدمرة في مدينة بنغازي نتيجة الحرب التي دار رحاها ضد الجماعات الإرهابية.

وأضحت حكومة الوحدة في بيان لها أن الجولة تم خلالها الوقوف على المناطق المتضررة منها منطقة الصابري ووسط البلاد وسيدي خريبيش والقوارشة وكافة المناطق المتضررة بالمدينة.

كما تم خلال هذه الجولة التأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة مشاكل هذه المناطق تدريجيا ووفقا للأولويات التي تضعها الجهات ذات العلاقة المباشرة بإعادة الاعمار سواء في البنى التحتية أو الشبكة الكهربائية وغيرها من الأولويات التي ستساهم في إعادة الحياة لهذه المناطق.