«كورونا» في ليبيا.. حصيلة إصابات يومية بالمئات وقافلة التطعيم تسير ببطء

مازال فيروس كورونا يمارس هوايته في اصطياد حالات جديدة، فيما تسير قافلة التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس ببطء في ليبيا.

وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي أكد تقديره للمجهودات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية، لكنه أكد ضرورة «التزام المنظمة بالضوابط من أجل إعادة تنظيم آليات التعاون».

واشترط الوزير خلال لقاء مع رئيس البعثة وممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، الأربعاء «ضرورة إعطاء العلم المسبق للوزارة حول كل ما يخص الإمدادات الطبية ومكان توزيعها»، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

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التعاون مع منظمة الصحة العالمية لاحتواء كورونا في ليبيا

وبحث الزناتي آليات التعاون مع المنظمة، ووضع الضوابط التنظيمية للعمل وذلك من خلال الرجوع والتنسيق مع وزارة الصحة كالقناة الرئيسية الوحيدة قبل الشروع في أي نشاط فيما يخص إدارات الوزارة أو الجهات التابعة لها.

وفيما يخص توفير جرعات اللقاح المضاد لوباء «كورونا المستجد» جرى وضح آليات التعاون عن طريق لجنة التطعيمات.

وأشارت هوف إلى دعمها الكامل لبرنامج مكافحة السرطان بليبيا، وستسعى لجلب المختصين إلى ليبيا للعمل معًا على تطوير استراتيجيات البرنامج. وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية أن ليبيا عضو في منظمة الصحة العالمية، وأنها من الدول السباقة في دفع قيم الاشتراكات، وسنسعى في تقديم المساعدة عند تعرض ليبيا لأي أزمة صحية.

كما أكدت التزام المنظمة بالعمل تحت إطار وزارة الصحة.

وعلى صعيد حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، وفي بني وليد، بحثت إدارة الخدمات الصحية بالبلدية الثلاثاء، في اجتماعها مع اللجنة الصحية بالإدارة وفريق الرصد والتقصي، الاستعدادات الخاصة بتوزيع لقاح فيروس «كورونا » على المراكز الصحية بعد وصول شحنة من اللقاحات إلى المدينة الإثنين، استعدادًا لإطلاق الحملة الوطنية للتطعيم.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، سامي سلامة لـ« الوسط»، إن الاجتماع ناقش الاستعدادات الخاصة لإطلاق حملة التطعيمات وبعض النقاط الفنية والتنظيمية المتعلقة ببرنامج التطعيم وأخذ اللقاح وتوزيع اللقاح على المراكز الصحية المستهدفة في حملة التطعيم.

وأوضح أن الأولوية في أخذ اللقاح ستكون للفئات المستحقة وهم الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن المسجلين بالمنظومة الخاصة بأخذ اللقاح بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشار سلامة إلى أن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد تسلمت، الإثنين، شحنة من المستلزمات الخاصة بجائحة «كورونا» من مخازن لجنة الطوارئ الصحية التابعة لوزارة الصحة في طرابلس.

كان وزير الصحة أعطى الأربعاء قبل الماضي، تعليمات بالبدء في توزيع اللقاحات إلى مراكز التطعيم المختلفة، تمهيدًا للبدء في الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح الزناتي، في تصريح نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الوزارة حصلت على «الإفراج النهائي» من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على اللقاحات التي تم توريدها إلى ليبيا وهي «أسترازنيكا»و«سبوتنيك5» الروسي.

الزناتي أضاف أن وزارة الصحة عقدت اجتماعات مع إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الإمداد الطبي وطب الطوارئ، وكذلك إدارة الصيدلة والمعدات.

مواقع توزيع لقاح كورونا

وأكد أن الوزارة ستشرع في توزيع هذه اللقاحات على الدوائر الباردة الطرفية، ومنها إلى مراكز التطعيم المختلفة للشروع في الحملة الوطنية للتطعيم لكل مستحقي التطعيمات في البلاد سواء الليبيين أو الأجانب، مشيرًا إلى أن الأولويات ستكون للعاملين في القطاعي الصحي وكبار السن، الذين يعانون أمراضًا مزمنة. وجدد الوزير، دعوته إلى كل الليبيين للتسجيل السريع في المنظومة الإلكترونية للحصول على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا».

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وأكدت وزارة الصحة وصول 150 ألف جرعة من لقاح «سينواك» الصيني، وشحنة من الأدوية الخاصة بمرضى فيروس «كورونا» إلى طرابلس قادمة من تركيا ، مشيرة إلى أنها الشحنة الرابعة ضمن سلسلة شحنات ستأتي تباعًا لتوفير اللقاح لكل أفراد المجتمع.

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