تونس تعلن استعدادها فتح خط بحري لنقل المسافرين والسيارات مع ليبيا

أكد وزير النقل واللوجستيك التونسي معز شقشوق استعداد بلاده لتسهيل فتح خط بحري لنقل المسافرين والسيارات بين موانئ مصراتة وصفاقس وحلق الوادي.

وأضاف شقشوق في لقاء له مع الرئيس التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي صابر بوقرة، أنه يمكن الشروع في تسيير هذا الخط على ميناء حلق الوادي وميناء جرجيس في مرحلة أولى ثم ميناء صفاقس بعد تهيئة المرافق التي تتطلبها الحركة بهذا الميناء.

وأشار شقشوق إلى المجهودات التي قامت بها الوزارة على مستوى تطوير النقل البحري للحاويات بين الموانئ التونسية والليبية، حيث يوجد حاليا 3 خطوط بحرية منتظمة لنقل الحاويات والتي ساهمت في تزويد السوق الليبية بالمواد الغذائية وتطوير الصادرات التونسية نحو ليبيا.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، استعداد مجموعة من رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للعمل على تطوير العلاقات التجارية التونسية الليبية وإحداث مشاريع استثمارية مشتركة، مشيرا إلى انتهاء أشغال مشروع المحطة البحرية مصراتة.