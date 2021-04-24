المقري يدعو القوى الوطنية لحسم موقفهم في إنهاء الوجود الأجنبي

انتقد الناشط والمحلل السياسي عبد الله ميلاد المقري، موقف رئيس مجلس الدولة خالد المشري المهاجم لوزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بشأن إعلانها ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقال المقري في تصريحات لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”يجب أن يكون الولاء للوطن وليس لدولة استعمارية تدنس ميليشياتها وجنودها طهارة تراب الوطن وتعبث بمصيره وإرادة شعبه في الحرية والاستقلال، أما قطيع الإسلام السياسي الذي يتبنى الدفاع عن التواجد الاستعماري المسلح الإرهابي في ليبيا فهي كارثة حقيقية وفضيحة تسجل العار والعمالة لهذا القطيع الذي لا يستحي في اتخاذ موقف معادي لبلده ومنحازا للعدو الاستعماري الذي احتل ليبيا وجعل منها دولة تابعة للباب العالي في عهد الامبراطورية العثمانية حتى هزيمتها في الحرب العالمية الأولى والتي يريد لها هذا القطيع بالعودة من في صورة اتفاقيات ومشاريع اسكانية وتنموية وما أبرمته حكومة الوفاق منها بتبصيم توقيعها عليها دون الاعتبار لمصالح الوطن، وبدون مراعاة لاستقلاله وإرادة شعبه التي صنعتها الأيادي الوطنية النظيفة والهامات المرتفعة في النضال الوطني من الثورات الاهلية ضد التواجد التركي في مراحل الكفاح إلى تجدد الكفاح التحرري ضد الوجود الاستيطاني الإيطالي إلى الإرادة الوطنية في إجلاء القواعد الاجنبية الامريكية والانجليزية وتحرير الثروة الليبية لصالح المواطن الليبي”، بحسب تعبيره.

ودعا المقري القوى الوطنية والسلطات الوطنية كافة إلى ضرورة حسم موقفهم الوطني في إنهاء الوجود الأجنبي والتعجيل برحيل القوات التركية ومرتزقتها عن أرض الوطن ضمن الاستعجال في تنفيذ خارطة الطريق وإرادة الليبيين في تحرير البلاد من أي وجود أجنبي يدنس تراب بلادهم ويهين شعبهم.