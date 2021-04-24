السفير الأمريكي: الحكومة الليبية الجديدة فرصة لطي 10 سنوات من الفوضى

أشاد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بالجهود التي تبذلها الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة من أجل تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

واعتبر السفير الأمريكي في حوار نشرته صحيفة «الشرق الأوسط اللندنية» اختيار الحكومة الجديدة بأنها «فرصة» متاحة لطي 10 سنوات من الفوضى التي أعقبت إطاحة حكم العقيد معمر القذافي.

وأقر نورلاند خلال الحوار الذي أدير بمقر السفارة الأميركية في لند بوجود تحديات كثيرة أمام السلطات الليبية الجديدة الممثلة بحكومة الدبيبة وبمجلس رئاسي يرأسه محمد المنفي.

وأكد السفير الأمريكي أن قضية «المرتزقة» واحدة من هذه الإشكاليات الرئيسية التي تواجه الحكم الجديد المؤقت.