بلدية أبوسليم تعلن عن مسابقة رمضانية بعنوان “صنّاع القهوة”

أعلنت بلدية أبوسليم عن إقامة مسابقة “صناع القهوة” التي تستهدف مجموعة الشباب العاملين في المقاهي والذين لديهم خبرة في هذا المجال.

وأوضحت البلدية، أن المسابقة، تُقام للمرة الأولى في ليبيا برعاية بلدية أبوسليم وشركة تورالدو الايطالية وبمساهمة من بعض الشركات الأخرى.

وأضافت البلدية، أن هدف المشاركة هي دفع الشباب وتشجيعهم.

ودعت بلدية أبو سليم، من يأنس في نفسه الدخول لهذه المسابقة تعبئة البيانات بالرابط الموجود بصفحتها على الفيسبوك.

وسيكون موعد المسابقة، يومي 15 -16 رمضان في قاعات مركز التريب بالبلدية، وسيكون اليوم الأول مخصص للتنافس على طريقة التحضير من حيث الطعم والوقت، في اليوم الثاني سيكون مخصصا للمبدعين بالرسم علي القهوة.

وعن لجنة التحكيم، أوضحت البلدية، أنها ستتكون من الشخصيات والأسماء المعروفة في عالم القهوة بطرابلس وأبوسليم.

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