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بلدية أبوسليم تعلن عن مسابقة رمضانية بعنوان “صنّاع القهوة”

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بلدية أبوسليم عن إقامة مسابقة “صناع القهوة” التي تستهدف مجموعة الشباب العاملين في المقاهي والذين لديهم خبرة في هذا المجال.

وأوضحت البلدية، أن المسابقة، تُقام للمرة الأولى في ليبيا برعاية بلدية أبوسليم وشركة تورالدو الايطالية وبمساهمة من بعض الشركات الأخرى.

وأضافت البلدية، أن هدف المشاركة هي دفع الشباب وتشجيعهم.

ودعت بلدية أبو سليم، من يأنس في نفسه الدخول لهذه المسابقة تعبئة البيانات بالرابط الموجود بصفحتها على الفيسبوك.

وسيكون موعد المسابقة، يومي 15 -16 رمضان في قاعات مركز التريب بالبلدية، وسيكون اليوم الأول مخصص للتنافس على طريقة التحضير من حيث الطعم والوقت، في اليوم الثاني سيكون مخصصا للمبدعين بالرسم علي القهوة.

وعن لجنة التحكيم، أوضحت البلدية، أنها ستتكون من الشخصيات والأسماء المعروفة في عالم القهوة بطرابلس وأبوسليم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • راكم في بو سليم مش في البرازيل بوسليم تعني للجميع وكر من
    اوكار الارهاب و الاجرام بوجودالعرص المجرم غنيوه فرخ الحرام و بعدين ريت هالمسابقه الرمضانيه و اخيرا لا يوجد فيكم كلبا واحدا له ذوق يا متخلفين يا صياع يا تبع الناس تعبانه من سؤاحوالها المعيشيه و قلة السيوله و الارهاب و الخيانه و الاحتلال و انتم يا تافهين تبوا تظيروا مسابقه في شيء ماهوش ليكم و ما تعرفوش حتي اسرار البن يا حثاله

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