فتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة على طاولة مباحثات لجنة «5+5» الأحد في «سرت»

تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، الأحد، اجتماعها الرابع، بمقرها الدائم في مدينة سرت، لبحث إخراج المرتزقة من ليبيا.

وتناقش اللجنة العسكرية على مدار يومين، عدة ملفات، بينها بحث إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى آلية تطبيق اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020.

واللجنة ستستعرض تقارير اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ونزع الألغام، تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، قال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن اللجنة العسكرية ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل بمدينة سرت لمواصلة تنفيذ مقرراتها وعلى جدول أعمالها فتح الطريق الساحلي الرئيسي وعملية انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.