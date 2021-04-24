وزير الإسكان: الحكومة تسعى لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب

أكد وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، أن الحكومة تسعى جاهدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني مع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد ابو خزام، وعدد من رؤساء المجالس المحلية بالبلدية لبحث ملف مهجري ونازحي مدينة بنغازي من النواحي المتعلقة بتوفير الاحتياجات العاجلة لهم والنظر في الجوانب المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة والمدمرة جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة حسبما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأكد القطراني خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، أنه سيتم دراسة احتياجات المهجرين مع الجهات المعنية واعتبارها على رأس أولوياتها، وفق توجيهات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، سعيا من الحكومة لإعادة الحياة بالمناطق المتضررة والمدمرة تدريجيا، وفق خطة موحدة بمشاركة مختلف القطاعات.

من جانبه، أوضح وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أن وزارته، بصدد افتتاح مجموعة من المكاتب للاطلاع على المشاكل، والاستجابة لمعاناة المهجرين والنازحين.