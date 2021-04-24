السفير الأمريكي لـ الكوني: أحداث تشاد تؤكد الحاجة لتوحيد العناصر العسكرية الليبية

ليبيا – أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اتصال هاتفي من لندن أمس الجمعه مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني.

السفير الأمريكي شدد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للسفارة على أهمية المجلس الرئاسي في الهياكل السياسية المتطورة في ليبيا.

وأعرب عن تقديره لتأكيد الكوني على الدعم الشعبي القوي من اجل اجراء الانتخابات دون تأخير بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.

كما ناقش الطرفان الأحداث في تشاد، والتي تؤكد على الحاجة الملحة لتوحيد جميع العناصر العسكرية في هيكل واحد يمكنه السيطرة على حدود البلاد وحماية السيادة الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية