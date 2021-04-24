وزيرة داخلية إيطاليا لـ«المنقوش»: واثقون في قدرة حكومتكم على إكمال مهمتها بنجاح

أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورغيزي على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الإيطالية الليبية، المتميزة تقليديا، مشيرة بشكل خاص إلى العلاقات الأمنية.

وأشارت الوزيرة، خلال لقاء مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في روما، إلى اعتماد الجانب الإيطالي لـ«استراتيجية واسعة ومتكاملة في العلاقات مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، المدعوة لإدارة هذه المرحلة الحاسمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا»، وذلك حسب بيان صادر عن الداخلية الإيطالية نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وأضافت: «أنا على ثقة من مقدرة هذه الحكومة على إكمال مهمتها بنجاح. ومن جانبنا، سنواصل دعمهم على هذا المسار كما فعلنا دائمًا».