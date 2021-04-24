سعيد: وقف الانفلات الأمني في ترهونة يستلزم دعم المجلس البلدي والأجهزة الأمنية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد موجهاً حديثه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن وقف الانفلات الأمني ومنع تغلغل العناصر الاجرامية والإرهابية في مدينة ترهونة يستلزم وقوف كافة مؤسسات الدولة مع المدينة وتظافر الجهود لتقوية الأجهزة الأمنية، ودعم المجلس البلدي بكافة الامكانيات لتحسين الاوضاع الخدمية والمعيشية.

سعيد أكد في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” على متابعته لما تقوم به اللجنة المكلفة بشأن متابعة الأوضاع المعيشية والأمنية بمدينة ترهونة والمشكلة بقرار رقم 24 لسنة 2021 بتاريخ 04 إبريل 2021 م، برئاسة وزير الداخلية خالد مازن.

وأشار إلى أن هذه اللجنة قامت بجهود مميزة وشكلت فرق عمل في عدة مجالات، ومن المتوقع رفع تقريرها النهائي للحكومة خلال يومين أو ثلاث.

وطالب من جديد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على عقد اجتماع طارئ للحكومة لمناقشة الأوضاع في مدينة ترهونة واحتياجاتها وعرض تقرير اللجنة سالفة الذكر واعتماده للشروع الفوري في تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة من توصيات عاجلة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية