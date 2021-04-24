وزير الصحة خلال زيارته لمركز طرابلس الجامعي: التسيب والاهمال والتقصير بالمركز ينذر بوقوع كارثة

ليبيا – أجرى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي أمس الجمعة زيارة تفقدية مفاجئة إلى مركز طرابلس الجامعي للاطلاع على الأوضاع الصحية داخل المستشفى وسير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمترددين بعد ورود عدد من الشكاوي بخصوصه.

الزيارة بدأت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة بقسم الاسعاف والطوارئ بالمستشفى، حيث اطلع الوزير على الآلية المتبعة في استقبال الحالات الطارئة، كما لوحظ تواجد الأطباء المتدربون يحملون قسم الإسعاف و الطوارئ على عاتقهم وبعض الاطباء المناوبين، كما تحدث مع موظفي الإستقبال وسط تغيب واضح للمناوب الإداري ومسؤولي القسم والمسؤولين على المستشفى.

ومن ثم اتجه الوزير إلى مصرف الدم حيث لوحظ انعدام النظافة في المكان مع وجود قاذورات وأثاث متهالك ومعدات متوقفة عن العمل.

بعدها تفقد الوزير قسم الأطفال حيث لوحظ افتقار القسم إلى أبسط الحقوق المتمثلة في معدات الحماية الشخصية من قفازات الكشف وثوب الكشف، ناهيك عن الأدوية الخاصة بحالات اسعاف الاطفال، مع شُح في العناصر الطبية المساعدة، حيث لوحظ وجود ممرضة واحدة فقط داخل القسم، مع تردي وتهالك بعض الأقسام بالمبنى.

وأضافت الوزارة” الجولة استمرت بزيارة وحدة التصوير المقطعي لنتفاجأ بأنه تحت الصيانة ويشتغل ويقدم الخدمات للمرضى، تلتها عدة جولات داخل العديد من الاقسام داخل المستشفى ومنها قسم العمليات الجراحة العامة، وكذلك قسم العناية لجراحة العامة، وقسم عناية القلب والقسطرة”.

وتابعت”وخلال جولته داخل قسم الأورام حيث انين المرضى الذي انهكهم المرض ولم ترحمهم أسعار الأدوية التي تُشترى على نفقتهم الخاصة نتيجة عدم توفر العلاج بالمستشفى وعد فيها المرضى بتوفير ادويتهم خلال الفترة القريبة القادمة حيث اتخذت الاجراءات اللازمة لتوفيرها”.

وبعدها توجه الزناتي لزيارة اخرى إلى مستشفى القلب تاجوراء حيث قام بتفقد مبنى العيادات الخارجية ولوحظ النقص الشديد في عدد الاسرة نظراً لعدم توافر العناصر الطبية المساعدة.

كما أوضح الزناتي أن الزيارة أوضحت حجم المشاكل التي يعاني منها المستشفى، وشدد على أنه سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة اتجاه المقصرين.

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