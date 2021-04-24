البكوش: لن يتم اعتماد الميزانية بدون وجود ضغط مصري على عقيلة صالح وحفتر

ليبيا – علق المحلل السياسي صلاح البكوش على دعوة اللجنة الرباعية الدولية المعنية في ليبيا لمجلس النواب للإسراع في اعتماد الموازنة العامة ، معتبراً أن هذه البيانات تحتاج لضغط مصري على عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لتمرير الميزانية ودون ذلك لن تتحرك الميزانية إلا بعد ابتزاز الحكومة من خلال مناصب وتعيينات لوكلاء وزارات وفي مناصب قيادية.

البكوش اعتبر خلال تصريح أذيع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد أنه بدون وجود ضغط مصري على “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) لن يستطيع عبد الحميد الدبيبة وحكومته التحرك في المنطقة الشرقية وبدرجة أقل في المنطقة الجنوبية.

وأضاف :”وعلى هذا الاساس على سبيل المثال قرار محمد المنفي بتحرير قوات ورفع الجاهزية في الجنوب لمواجهة مقتل الرئيس التشادي ادريس ديبي والقلاقل في تشاد سوف لن تعني الكثير لأن القضية الآن هي قضية هل سيخضع حفتر للحكومة أم لا، الميزانية معرقلة ونحن سندخل الربع الثاني من السنة وليس هناك ميزانية ما سيعرقل رفع مرتبات محدودي الدخل والمتقاعدين وعلاوة العائلة”.

وأكد على ضرورة أن يتحرك عبد الحميد الدبيبة لاختبار النوايا الحقيقية للنظام المصري بسؤالهم للضغط على عقيلة صالح لسماح مجلس النواب بمناقشة الميزانية بجدية وتمريرها أو تعديلها وبالضغط على “حفتر”، زاعماً أن ما وصفها بـ”المجموعات المسلحة التابعة لحفتر” (القوات المسلحة الليبية) تحاول ابتزاز الدبيبة والحديث على أنه لن يدخل بنغازي وما إلى ذلك.

كما استبعد أن تعرقل الميزانية بحد ذاتها الاستحقاقات لأن القانون الليبي يسمح للدبيبة بالصرف بناءً على ميزانية العام السابق لكنها ستؤثر في حالة التهدئة التي تتطلع لها الحكومة وهي أحد مهامها للتحضير للانتخابات، منوهاً إلى أن العراقيل التي يضعها “حفتر وعقيلة صالح” ستأزم الأمور وتؤدي لانقسامات داخل حكومة الوحدة الوطنية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية