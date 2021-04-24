استقرار العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية

استقرت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية مقابل الدينار، في تعاملات اليوم السبت، عند نفس مستوى الإغلاق أول من أمس الخميس.

وسجل الدولار الأميركي 5.11 دينار، وهو نفس السعر الذي أغلق عليه تعاملات أول من أمس الخميس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما استقرت تعاملات اليورو الأوروبي عند 6.15 دينار، والجنيه الإسترليني عن 7 دنانير.

وكذلك حافظت الليرة التركية على مستواها عند 0.64 دينار، وبيعت العملة التونسي بـ1.88 دينار وهو نفس مستوى إغلاقها أول من أمس.

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