نائب رئيس الحكومة: إعادة الحياة للمناطق المدمرة في بنغازي بتوجيهات من «الدبيبة»

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية «حسين اعطيه القطراني»، اجتماعًا موسعًا ضم كلًا من وزير الإسكان والتعمير «أبوبكر الغاوي»، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان «أحمد ابو خزام»، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المجالس المحلية بالبلدية.

وبحث الاجتماع، الذي عقد بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، ملف مهجري ونازحي مدينة بنغازي من النواحي المتعلقة بتوفير الاحتياجات العاجلة لهم والنظر في الجوانب المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة والمدمرة جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة.

و أكد «القطراني»، بأنه سيتم دراسة هذه الاحتياجات مع الجهات المعنية واعتبارها على رأس أولوياتها، وفق توجيهات رئيس الحكومة «عبدالحميد الدبيبة»، سعيا من الحكومة لإعادة الحياة بالمناطق المتضررة والمدمرة تدريجيا، وفق خطة موحدة بمشاركة مختلف القطاعات.

بدوره، أكد وزير الإسكان والتعمير، أن الحكومة تسعى جاهدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب.

من جانبه، أوضح وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أن وزارته، بصدد افتتاح مجموعة من المكاتب للاطلاع على المشاكل، والاستجابة لمعاناة المهجرين والنازحين.