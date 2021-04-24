وزير الداخلية يبحث مع السفير الألماني آفاق التعاون الأمني المشترك

ليبيا – استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة العميد مازن التيجاني أمس الخمس السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أونيتشا، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين.

من جانبه أكد وزير الداخلية خلال اللقاء على أهمية التعاون مع الجانب الألماني في ملف الانتخابات التي ستجرى نهاية العام الجاري، وذلك لما لها من دور مهم في الوصول بالبلاد إلى الاستقرار.

وتطرق اللقاء إلى ملف الهجرة غير الشرعية لوضع الحلول المناسبة للحد منها بما يضمن عدم المساس بسيادة الدولة الليبية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بالتدريب للرفع من كفاءة وقدرات منتسبي وزارة الداخلية في العمل الأمني.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية