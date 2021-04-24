بيان لأعضاء مجلس النواب بشأن أعمال اللجنة الفنية المكلفة لفرز أسماء المرشحين للمناصب السيادية

طبرق 24 إبريل 2021 (وال) يتابع أعضاء مجلس النواب باهتمام، أعمال اللجنة المعنية، لفرز طلبات الترشح المناصب السيادية، ويدعوها إلى إحالة أسماء كل من تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها اللجنة، لكي يقوم المجلس مجتمعا باختيار سبعة مترشحين حسب ما تم الاتفاق عليه .

ويحذر أعضاء مجلس النواب ـ في بيان لهم ـ من التوسع في صلاحيات اللجنة من استلام وفرز الطلبات، إلى اختيار الأسماء التي تنطوي على التهميش والإلغاء الواضح لدور أعضاء البرلمان في اختيار أسماء المترشحين المناصب السيادية، ويجعل نتائج عمل اللجنة والعدم سواء، ويخالف ما تم الاتفاق عليه بين مجلسي النواب والدولة في لقاء بوزنيقة المغاربي.( وال ـ طبرق ) ف م

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