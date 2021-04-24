خارجيتا ليبيا ومصر تتبادلان الرؤى بشأن تنفيذ مخرجات الحوار السياسي

تبادلت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها المصري سامح شكري الرؤى تجاه مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود تنفيذ كامل مُخرجات الحوار السياسي.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ أن الجانبين بحثا هاتفيا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤى تجاه مُستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود تنفيذ كامل مُخرجات الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة، وبما يضمن استقرار وازدهار ليبيا ورخاء شعبها.

ووجَّه وزير الخارجية الدعوة لنظيرته الليبية لزيارة مصر في أقرب فرصة، وذلك في إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا، على ضوء العلاقات التاريخية المُمتدة بين البلدين وقبلت الوزيرة الدعوة على أن يتم تحديد موعدها في وقت قريب.