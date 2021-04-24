بنغازي .. عودة الروح لـ “المسرح الشعبي” مع عروض كوميدية

تقرير 218

لطالما اشتهرت مدينةُ بنغازي بحركتِها المسرحيةِ المستمرة دون انقطاعٍ باستثناء سنواتِ الحرب ضدَ الإرهابِ والتي طالت وسطَ المدينة حيث يربضُ المسرحُ الشعبي الذي يفتحُ أبوابَهُ لعشاقِ المسرح بعد أن تمّت صيانتُه.

المسرحُ الشعبي أيقونةُ بهاءٍ من ملامحِ بنغازي الفِنّ.. وقد عادت إليه أضواءُ الحياةِ بعد سنواتِ الحرب في وجه الإرهابِ وطيورِ العَتمة ..عاد شُباكُ التذاكرِ يمرُ من أمامهِ عشاقُ المسرح وهذه المرةَ مع احترازاتٍ فَرضتها جائحةُ كورونا.

الفنان رافع نجم – مدير المسرح الشعبي بنغازي قال لــ 218 إن الفرق المسرحية ستعود تباعاً وقد فتح المسرح أبوابه بعد انتهاء أعمال الصيانة التي أجريت له.

أنوارُ المسرح الشعبي ستُزيِنُ وسطَ مدينةِ بنغازي طيلةَ ليالي شهرِ رمضانَ المبارك مع عروضٍ مسرحية جديدة>

“مقالبُ ذا فويس” مسرحيةٌ بوليسيةٌ كوميديةٌ تعتمد على انتحالِ الشخصياتِ السياسية المعروفة والنقدِ السياسي اللاذع في جوٍ من الموسيقى والغناءِ والرقص والمشاهدِ الساخرة

مسرحيةُ “مقالبُ ذا فويس” من تأليفِ وإخراج الفنانِ “خميس امبارك” وبطولةِ ميلود العمروني وباقةٍ من نجوم المسرح وأيضاً الوجوهَ الجديدة، وسطَ حضورٍ لمتابعي الحركةِ المسرحية في مدينةِ المسرح الليبي بنغازي.

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