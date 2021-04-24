بعد مهاجمة الإخوان لتصريحات المنقوش.. البنتاغون: نطالب بانسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

ليبيا – أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، القائد البحري جيسيكا ماكنولتي، أن متابعة المسار السياسي في ليبيا تتطلب من كل الأطراف الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وسحب كل القوات العسكرية الأجنبية، وكل المقاتلين الأجانب والمجموعات التابعة للجهات الخارجية والمرتزقة.

المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية قالت في تصريحات خاصة لـ”العربية” و”الحدث” إن الولايات المتحدة تتابع دعم منتدى الحوار السياسي الليبي، وتتعامل بجدية مع الخطر الناشئ عن المجموعات الإرهابية في ليبيا، بما فيها داعش ليبيا والقاعدة في بلاد المغرب.

وأشارت إلى أن المجموعات التابعة لـ”داعش” والقاعدة تمثل خطراً بالغاً في المنطقة، موضحةً أن الولايات المتحدة لديها شراكات في مكافحة الإرهاب في ليبيا، وستتابع العمل لضرب المجموعات الإرهابية وحرمانها من القدرة على تهديد الولايات المتحدة أو مصالحها في المنطقة.

وأعربت عن اعتقاد الإدارة الأميركية بأن “كل المجموعات غير المشاركة في المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة معرضة لتأثير اللاعبين السيئين مثل روسيا فضلاً عن الأفكار المتطرفة”.

وشددت على أن الولايات المتحدة تعارض كل النشاطات العسكرية الأجنبية في ليبيا، وتدعم بقوة تطبيق وقف إطلاق النار المعلن في 23 أكتوبر 2020 ومن ضمنه الاتفاق الليبي على الانسحاب الفوري لكل القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأضافت: “نحن ندعم اتفاق 23 أكتوبر بما فيه الاتفاق الليبي على سحب كل المسلحين الأجانب والمرتزقة، ونعبّر عن هذه المواقف في نقاشاتنا مع تركيا”.

واعتبرت المتحدثة أن التدخل الروسي المزعزع للاستقرار في نزاع ليبيا يسبب قلقاً خاصا للولايات المتحدة كما هو لحلف شمال الأطلسي “ناتو” وللمصالح الأوروبية في البحر المتوسط.

كما ذكرت أن واشنطن تشجع كل الأطراف على دعم المساعي الدبلوماسية لحل النزاع سلميًا من خلال مسار تقوده الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن مصر أعلنت دعمها للحكومة الانتقالية الليبية، وعرضت المساعدة في زيادة الاستقرار في المنطقة.

يشار إلى أن تصريحات المتحدثة باسم البنتاغون جاءت بعد مهاجمة جماعة الاخوان المسلمين ممثلة بذراعها السياسي حزب العدالة والبناء والقيادي في نفس الحزب خالد المشري لتصريحات وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بشأن مطالبتها بانسحاب كافة القوات الأجنبية ومن بينها القوات التركية من الاراضي الليبية، وبينت بأنها قد بدأت فعلاً محادثات مع الأتراك ودول اخرى بالخصوص بحسب حديث الوزيرة أمام البرلمان الايطالي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية