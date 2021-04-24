الصحة تسلم معدات طبية إلى مخازن إدارة الطوارئ بالمنطقة الشرقية

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قامت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بتسليم مخازن إدارة الطوارئ الصحية التابع لديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية 17 ثلاجة مُبردة ومُجمدة، وسيارات غاز الأكسجين ليتم توزيعها على المستشفيات ومراكز العزل بالمنطقة الشرقية.

وجاء ذلك تنفيذاً لتعليمات وزير الصحة، علي الزناتي، بشأن توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات لضمان استمرارية عملها بالجودة المطلوبة.

وقالت إدارة الإعلام بالوزارة أن الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة التي تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي في كافة ربوع البلاد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في كافة المرافق الصحية.