«الكحيلي»: هناك من يعرقل ملف المناصب السيادية تحقيقاً لمصالح شخصية

قال عضو مجلس النواب الصادق الكحيلي، إن من حق الأعضاء بمجلس النواب الاعتراض على آلية اختيار المناصب السيادية، ووجهة نظرهم تُحترم، ويبقى البتُّ فيها بيد رئاسة المجلس، وفق قوله.

أضاف “الكحيلي” في تصريحات صحفية: “النواب يرون أن عمل لجنة فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية ينتهي عند اختيار من تتوفر فيهم الشروط وإحالتهم إلى المجلس، ثم يختار الأعضاء 7 أسماء” وفق قوله.

وواصل رئيس «مجلس النواب طرابلس» السابق: “المعرقلون لملف المناصب السيادية من الطرفين لديهم مصلحة في التعطيل، ونتمنى أن يقدّموا مصلحة الوطن والمواطن، ويتجاوزوا مصالحهم الشخصية والجهوية والحزبية إن وجدت” على حد تعبيره.