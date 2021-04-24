المنقوش تتلقى دعوة لزيارة مصر «في أقرب وقت»

تلقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، دعوة من نظيرها المصري سامح شكري، لزيارة القاهرة «في أقرب فرصة»، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين اليوم.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم، إن «الدعوة تأتي في إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا، على ضوء العلاقات التاريخية المُمتدة بين البلدين»، مؤكدا أن الوزيرة قبلت الدعوة على أن يتم تحديد موعدها في وقت قريب.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصري السفير أحمد حافظ، بأن الاتصال تطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن تبادل الرؤى تجاه مُستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود تنفيذ كامل مُخرجات الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة، وبما يضمن استقرار وازدهار ليبيا ورخاء شعبها الشقيق.

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