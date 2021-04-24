نواب: فرز أسماء المرشحين للمناصب السيادية به العديد من المخالفات

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإحالة أسماء كل من تنطبق عليهم الشروط للتقدم للمناصب السيادية لكي يقوم المجلس مجتمعا باختيار سبعة مترشحين حسب ما تم الاتفاق عليه، وفق قولهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن عدد من أعضاء مجلس النواب حول أعمال اللجنة الفنية المكلفة بفرز أسماء المرشحين للمناصب، محذرين من توسيع صلاحيات اللجنة من استلام وفرز الطلبات إلى اختيار الأسماء.

وبحسب البيان فإن اعتراضهم يأتي خوفا من تهميش وإلغاء لدور أعضاء البرلمان في اختيار أسماء المترشحين للمناصب السيادية ويجعل نتائج عمل اللجنة والعدم سواء، مشيرا إلى أن ذلك “يخالف ما تم الاتفاق عليه بين مجلسي النواب والدولة في لقاء بوزنيقة المغربية”.