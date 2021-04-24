ثابت : “وظيفة اللجنة المشكلة استقبال ملفات المترشحين للمناصب السيادية فقط”

طبرق 24 إبريل 2021 (وال) قال عضو مجلس النواب الليبي الأستاذ “عبدالمطلب ثابت” أن اللجنة المشكلة لاستقبال ملفات المترشحين للمناصب السيادية في الدولة الليبية، والمكلفة من رئيس مجلس النواب الليبي، ليس لها الحق في إحالة الملفات إلي مجلس الدولة قبل عرضها على مجلس النواب الليبي.

ويأتي ذلك من أجل النظر فيها،والتأكيد عليها،وحتى يتحصلوا على تزكيات من قبل السادة أعضاء مجلس النواب الليبي.

وقال “ثابت” أن هذه اللجنة وظيفتها استقبال الملفات المترشحين للمناصب السيادية فقط،وبعد فرزها يتم عرضها على أعضاء مجلس النواب الليبي؛ من أجل النظر في أمرها،وليس لإحالتها لمجلس الدولة ،مؤكدا أن هذا خرق كبير في اللوائح والقوانين المعمول بها داخل مجلس النواب الليبي.( وال ـ طبرق) ف م

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