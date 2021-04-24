وزارة الصحة تعلن عن تنفيذ أول قرار بتكليف وكلاء جدد للوزارات

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت عن بدء تنفيذ لقرار تكليف وكلاء جدد للوزرات، من خلال تسلم أول وكيل جديد لمهامه على رأس وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في بلاغ لها إنه تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 202، قام صباح السبت وكيل وزارة الصحة لشؤون الامداد والمشروعات بحكومة الوفاق الوطني، عبد الرحمن عمير بخطوة هي الأولى في حكومة الوحدة الوطنية بتسليم ما بعهدته إلى اللجنة المكلفة من قبل وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي.

وكان الوزير “قد كلف لجنة مكونة من مدير مكتب وزير الصحة، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة لاستلام ما بعهدة وكلاء وزارة الصحة لحكومة الوفاق الوطني”.