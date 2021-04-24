انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بني وليد

انطلقت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية بني وليد يوم أمس، في 6 مراكز صحية بالمدينة.

وحثت اللجنة المشرفة على الحملة المواطنين على ضرورة الإسراع في التسجيل بمنظومة المركز الوطني لمكافحة الأمراض للحصول على اللقاح بغية الوقاية من الفيروس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا