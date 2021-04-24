المنقوش في زيارة قريبة إلى القاهرة لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا

تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش دعوة رسمية لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة من أجل التنسيق والتباحث حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

الدعوة التي تلقتها المنقوش وعبرت عن استعدادها لها قريبا، كانت عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري من خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم السبت، تناول أيضا آخر المستجدات في ليبيا، بحسب ما ذكر المتحدث باسم الوزارة المصرية أحمد حافظ.

كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل دعمها والجهود المتواصلة من أجل تنفيذ “مُخرجات الحوار السياسي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة، وبما يضمن استقرار وازدهار ليبيا ورخاء شعبها”.