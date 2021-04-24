ارتفاع الأسعار وشح السيولة ومتطلبات رمضان.. شبح يلاحق المواطن

يعاني أهالي جبل نفوسة هذه الايام ارتفاعا في أسعار السلع والبضائع المختلفة، مع قلة السيولة التي باتت أزمة خانقة في المنطقة، بالإضافة إلى الحاجة الكبيرة إلى متطلبات شهر رمضان،، جميعها مطبات تقف في طريق المواطن البسيط.
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قناة ليبيا
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