تيار ليبيا للجميع: على حكومة الوحدة ألا تنحرف عن خارطة طريق ملتقى الحوار

أخبار ليبيا24

شدد “تيار ليبيا للجميع” على ضرورة عدم انحراف حكومة الوحدة الوطنية عن خارطة طريق حوار جنيف وصولًا إلى إجراء انتخابات 24 ديسمبر.

أتى ذلك خلال اجتماع عقده التيار في بنغازي، الجمعة، تدارس فيه جملة من المواضيع، في حضور رئيس التيار ورئيس الهيئة القيادية والأمين العام، وجمع من أعضاء، التيار السياسي التنموي الذي تشكل حديثًا في بنغازي.

وتناول الاجتماع نشاطات التيار التي تلت الإعلان عنه في 11 أبريل2021، كما جرت مناقشة بعض السياسات العامة التي سيُقدم عليها التيار في قادم الأيام، ومناقشة الشأن الليبي.

ورأى التيار، أن عدم إجراء الانتخابات لا بديل عنها سوى إغراق البلاد في حالة الفوضى المتواصلة، مؤكدًا على احترام الإرادة الشعبية لليبيين عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة.