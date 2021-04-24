«مكافحة الأمراض» يختار «الزاوية» لانطلاق حملة توعية بـ«لقاح كورونا» في البلديات

يستعد فريق مكتب طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض للانطلاق بحملة توعوية مجتمعية حول أهمية تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا لكل فئات المجتمع بحملة إعلامية تستهدف عدد 102 بلدية موزعة على مستوي البلاد.

قال “المركز” في بيان: “تأتي الحملة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وإدارات البلديات المستهدفة، ويحتوي برنامج الحملة على مجموعة ورش عمل للإعلاميين والاطقم الطبية والطبية المساعدة وكذلك للعاملين في المؤسسات الخدمية العامة والخاصة والعاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية والمؤسسات والمراكز التعليمية، وستكون مدينة الزاوية أول نقطة لانطلاق الحملة من المنطقة الغربية”.