انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بلدية أبو سليم

انطلقت في بلدية أبو سليم اليوم السبت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت الحملة من خلال 6 محطات تطعيم، هي «المركز الصحي حي المجاهدين والمركز الصحي خالد بن الوليد، والمركز الصحي الهضبة الحرة والمركز الصحي سيدي سليم، والمركز الصحي المشروع الزراعي، والمركز الصحي الانعتاق».

وبحسب بيان مكتب الخدمات الصحية بلدية أبوسليم، تم استهداف الفئات التي منحت لها الأولوية من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية والطبية المساعدة، الذين تم إبلاغهم برسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة، ووفق المنظومة الخاصة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض .

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