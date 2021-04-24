خارجية النواب تشيد بكلمة المنقوش وتشدد على خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا

أخبار ليبيا24

شددت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، السبت، على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، ضمانة لعودة الأمن والاستقرار في البلاد.

وطالبت اللجنة، في بيان، بضرورة الامتثال للنتائج المعلنة لحوار الأطراف الليبية ونتائج اتفاق برلين ولخارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس وجنيف، واتفاق وقف النار وقرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص.

وأكدت اللجنة، بأن هذا شرط مهم في الاتفاق وضروري لعودة السلام والاستقرار والحفاظ على الوحدة الوطنية وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب في 24 ديسمبر القادم.

وأشادت اللجنة، بما ورد في كلمة وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، أمام مجلس النواب الإيطالي، وتعتبرها معبرة عن تطلعات الشعب الليبي.

واستنكرت اللجنة جميع محاولات التشويش والتبرير الواهم لتواجد قوات أجنبية في البلاد، وتعتبر أن ذلك يضرب بعرض الحائط الاتفاق السياسي ويعود بالبلاد لمربع الحروب والاقتتال الذي يدفع ثمنه شباب ليبيا لا السياسيين.

ودعت لجنة الخارجية بعثة الأمم المتحدة وجميع الشركاء الدوليين إلى الوفاء والالتزام بمخرجات الاتفاق السياسي والمساعدة في إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا في أقرب وقت.

وأكدت اللجنة، أن جميع القوات الأجنبية غير مرغوب في تواجدها جميعا، ومغادرتهم هو ما سيعود بالاستقرار على ليبيا وكامل المنطقة بالخير والصلاح.